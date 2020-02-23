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Второе землетрясение магнитудой выше 5 произошло на северо-западе Ирана

Эпицентр находился в 163 км к западу от города Тебриз

ТАСС, 23 февраля. Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в воскресенье на северо-западе Ирана у границы с Турцией. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, очаг стихии залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 163 км к западу от города Тебриз (население около 1,5 млн человек).

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 5,7. Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 141 км к западу от Тебриза. По информации агентства IRNA, в Иране пострадали по меньшей мере 75 человек. В свою очередь агентство Anadolu со ссылкой на МВД Турции сообщило, что в результате удара стихии погибли девять человек, еще 37 пострадали.

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