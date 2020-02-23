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Замглавы поста таможни Шереметьево подозревается в получении взяток от гражданина КНР

В СК сообщили, что он получил более 1 млн рублей за содействие иностранцу в беспрепятственном провозе через границу России товаров народного потребления

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Заместитель начальника таможенного поста Шереметьево подозревается в получении взяток от гражданина КНР на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В период с июля 2018 года по сентябрь 2019 года заместитель начальника таможенного поста Шереметьевской таможни неоднократно получал от гражданина КНР денежные вознаграждения в общей сумме более одного миллиона рублей за оказание иностранцу содействия в беспрепятственном провозе через границу РФ товаров народного потребления без уплаты таможенных платежей", - сообщили в СК.

Сотрудник таможни подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), а гражданин КНР - ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"). Фигуранты задержаны и арестованы.

Ранее об аресте замначальника таможенного поста Шереметьево сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Информацию об аресте Черникова А. А., подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), подтвердили ТАСС в суде, не уточнив срок ареста.

Санкция инкриминируемой Черникову статьи предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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Россия
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