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В Москве мужчина получил ножевое ранение из-за конфликта

Его госпитализировали. Напавшего задержали и доставили в отдел полиции

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Мужчина получил ножевое ранение в ходе конфликта на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ночь на понедельник между двумя мужчинами в районе улицы Василия Петушкова произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес другому ножевое ранение. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили факт инцидента ТАСС. "В ходе конфликта между двумя мужчинами один из них причинил другому ранение, после чего тот был госпитализирован. Злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции. По данному факту проводится проверка", - сказали в главке.

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Россия
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