Три человека погибли в результате ДТП в Мордовии

ТАСС, 24 февраля. Два легковых автомобиля столкнулись в Мордовии, в результате аварии три человека погибли, один госпитализирован. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в УГИБДД МВД по республике.

"Это Октябрьский район города Саранска, около поворота на совхоз "Левжинский" столкнулись автомобили Renault Megane и Nissan Almera. По предварительным данным, Renault Megane ехал в сторону города Рузаевка, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Nissan Almera. Три человека погибли и один госпитализирован", - сказала собеседница агентства.

Причины произошедшего выясняются.