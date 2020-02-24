Трое детей пострадали в ДТП в Псковской области

ПСКОВ, 24 февраля. /ТАСС/. Медики госпитализировали троих детей, пострадавших в результате ДТП на трассе в Гдовском районе Псковской области, где легковой автомобиль съехал в кювет. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе МВД по Псковской области.

Авария произошла около 08:25 мск у деревни Бешкино на трассе Псков - Гдов - Сланцы - Санкт-Петербург. Автомобиль Mitsubishi двигался в сторону Санкт-Петербурга, за рулем была женщина, в салоне машины - четверо ее детей и племянница. "По предварительной информации, женщина не справилась с управлением, съехала в кювет, в результате ДТП есть информация о трех пострадавших", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все трое детей госпитализированы. "Мальчик 2004 года рождения - у него перелом ключицы. Мальчики 2009 и 2018 годов рождения: у первого ссадины, ушиб бедра, у второго кровоподтеки. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД, устанавливают все обстоятельства аварии", - резюмировал собеседник.