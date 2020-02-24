Суд арестовал основателя компании по кибербезопасности Vee Security

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник арестовал на два месяца основателя компании Vee Security Александра Литреева. Фигурант подозревается в приобретении и хранении наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Арест до 22 апреля", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС адвокат Литреева Алексей Бушмаков, его подзащитный полностью признал вину. Адвокат пояснил, что в ходе заседания защита обратилась к суду с просьбой не арестовывать Литреева, так как он ухаживает за больной матерью. Сам Литреев в суде заявил, что не намерен скрываться от следствия и в связи с этим готов сдать свой заграничный паспорт.

Литреева задержали в Екатеринбурге 22 февраля по подозрению в хранении и покупке экстази. 23 февраля его допросили и отправили в изолятор временного содержания. Фигурант не имеет регистрации на территории России, проживает с родителями в Санкт-Петербурге. В Екатеринбург приехал в гости.

Александр Литреев является основателем компании Vee Security и проекта "Красная кнопка". Vee Security - эстонская компания, специализирующаяся на решениях в области кибербезопасности.