{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд арестовал основателя компании по кибербезопасности Vee Security

Александр Литреев будет находиться под стражей до 22 апреля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник арестовал на два месяца основателя компании Vee Security Александра Литреева. Фигурант подозревается в приобретении и хранении наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Арест до 22 апреля", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС адвокат Литреева Алексей Бушмаков, его подзащитный полностью признал вину. Адвокат пояснил, что в ходе заседания защита обратилась к суду с просьбой не арестовывать Литреева, так как он ухаживает за больной матерью. Сам Литреев в суде заявил, что не намерен скрываться от следствия и в связи с этим готов сдать свой заграничный паспорт.

Литреева задержали в Екатеринбурге 22 февраля по подозрению в хранении и покупке экстази. 23 февраля его допросили и отправили в изолятор временного содержания. Фигурант не имеет регистрации на территории России, проживает с родителями в Санкт-Петербурге. В Екатеринбург приехал в гости.

Александр Литреев является основателем компании Vee Security и проекта "Красная кнопка". Vee Security - эстонская компания, специализирующаяся на решениях в области кибербезопасности.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Трое детей пострадали в ДТП в Псковской области
Легковушка съехала в кювет возле деревни Бешкино
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС