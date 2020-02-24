Защита Винника подала кассационную жалобу на решение парижского суда

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Защита россиянина Александра Винника, подозреваемого в краже личных данных и вымогательстве, подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда Парижа оставить его под стражей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник адвокат Винника Тимофей Мусатов.

"Мы подали кассационную жалобу", - сказал он, отвечая на вопрос о предпринятых защитой россиянина шагах. Мусатов отметил, что "Винник по-прежнему находится в изоляции, доступ к нему затруднен как у сотрудников консульства, так и у адвокатов".

23 января специалист по информационным технологиям Александр Винник, задержанный в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд, был экстрадирован во Францию. Здесь его подозревают в краже личных данных и вымогательстве. Экстрадиции Винника также добивались Россия и США. Россиянин выдвинутые против него обвинения отрицал и выражал согласие на экстрадицию на родину.

28 января суд в Париже принял решение оставить Винника под стражей. Заседание, продлившееся больше пяти часов, проходило в закрытом режиме и, как сообщили адвокаты, с многочисленными нарушениями юридических норм. Ни стороне защиты, ни самому Виннику не дали выступить на этих слушаниях. 17 февраля парижский суд, рассматривая апелляцию защиты, постановил оставить россиянина под стражей.