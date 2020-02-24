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В Чехии шквалистый ветер оставил без света дома более 15 тыс. семей

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Либерецком крае на севере страны

ПРАГА, 24 февраля. /ТАСС/. Энергоснабжение в домах 15200 семей в Чехии отключено из-за шквалистого ветра, порывы которого в горах достигали 223 км/ч. Об этом информировали компании-операторы национальных энергосетей СEZ и E.ON.

"Без электричества остались 15200 семей, - отмечается в сообщении. - Компания СEZ зарегистрировала девять тысяч потребителей, которые временно отключены от электросети. E.ON (обслуживает преимущественно бытовых потребителей - прим. ТАСС) зафиксировала сбои в поставках электричества 6200 семьям. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Либерецком крае (Северная Чехия), Южночешском и Южноморавском (юго-восток республики) краях".

Обрушившиеся под порывами ветра деревья во многих местах повредили высоковольтные ЛЭП, а также десятки трансформаторных подстанций.

Образовавшиеся на железнодорожных путях завалы из поваленных ветром деревьев привели к остановке поездов на региональных трассах в Центральночешском и Южночешском краях, краю Высочина (юго-восток республики), Либерецком крае (север республики), Пльзеньском и Карловарском краях (Западная Чехия). В горах на западе, севере и юге республики закрыто движение транспорта по некоторым дорогам местного значения.

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Чехия
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