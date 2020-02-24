В Ижевске в строящемся доме обрушился лестничный марш

ИЖЕВСК, 24 февраля. /ТАСС/. Обрушение лестничного марша произошло в строящемся доме в Ижевске, под завалами оказались два человека, одного из них удалось извлечь. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Удмуртии.

"В 14:05 мск поступило сообщение об обрушении лестничного марша в строящемся доме, два человека оказались под конструкциями. Один человек извлечен, осматривается бригадой скорой помощи. По поводу второго продолжаются аварийно-спасательные работы", - сказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Удмуртии, второй пострадавший также извлечен из-под завалов. "По нашим данным, извлекли обоих, первоначально была информация только об одном, их доставили в больницу", - добавил собеседник агентства.

На месте работают восемь единиц техники, 22 человека личного состава МЧС, также выехали сотрудники СК.