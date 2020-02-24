Непогода на Канарах привела к отмене и задержкам около тысячи рейсов

МАДРИД, 24 февраля. /ТАСС/. Около тысячи рейсов были отменены или перенаправлены в другие аэропорты из-за непогоды, обрушившейся в выходные на испанские Канарские острова. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Государственном управлении аэропортов (AENA) региона.

Пониженная видимость из-за пыльной бури, а также сильные порывы ветра привели к перебоям в работе воздушных гаваней автономного сообщества. "Около тысячи рейсов были затронуты, - пояснили в AENA. - Сейчас [работа в аэропортах] восстанавливается, однако они функционируют с ограничениями".

Там добавили, что эта ситуация нарушила планы примерно 120 тыс. авиапассажиров, чьи рейсы были отменены или перенаправлены в другие воздушные гавани. В этой связи в управлении рекомендовали пассажирам узнавать статус своих рейсов у авиакомпаний.