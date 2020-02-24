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Четыре человека погибли в результате ДТП в Удмуртии

Еще пятеро пострадали

ИЖЕВСК, 24 февраля. /ТАСС/. Четыре человека погибли и пятеро получили травмы в результате столкновения двух машин на участке автодороги в Удмуртии. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

"В 13:35 мск [поступило] сообщение о ДТП на дороге Игра - Глазов около деревни Факел. На место незамедлительно выехали семь единиц техники и 14 человек личного состава. По предварительной информации, в результате столкновения двух автомобилей пять человек получили травмы и четыре погибли", - сказали в пресс-службе главка.

Пострадавшие направлены в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.

Теги
РоссияУдмуртия
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