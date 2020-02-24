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Один человек пострадал после стрельбы в ходе дорожного конфликта в Зеленограде

Полицейские задержали мужчину 1993 года рождения для проверки на причастность к стрельбе

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Дорожный конфликт со стрельбой произошел в Зеленограде, в результате один человек пострадал и был госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка московской полиции.

"Инцидент произошел на Георгиевском проспекте 23 февраля. В ходе дорожного конфликта один из участников несколько раз выстелил в оппонента из травматического пистолета. Пострадавший получил ранения и был госпитализирован. Полицейские задержали мужчину 1993 года рождения, которого проверяют на причастность к стрельбе", - сказали в полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ - "Хулиганство".

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