Неизвестный въехал на автомобиле в участников карнавала в Германии

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Неизвестный въехал на легковом автомобиле в участников карнавального шествия в германском городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен), пострадали не менее 10 человек. Об этом сообщил в понедельник телеканал ARD .

Среди пострадавших есть дети. По данным полиции, водитель задержан. "Мы пока не знаем, целенаправленно ли он въехал в толпу", - приводит газета Bild слова представителя полиции ФРГ.

Радиостанция "Гессишер рундфунк" сообщила, что инцидент, по данным свидетелей, произошел около 14:30 (16:30 мск). Причем, по их словам, водитель надавил на газ, когда направлял машину на людей. Газета "Франкфуртер рундшау" со ссылкой на очевидцев пишет, что водитель якобы умышленно направил автомобиль на группу детей.

Фолькмарзен расположен недалеко от города Кассель и насчитывает около 6,8 тыс. жителей. В понедельники в Фолькмарзене, как и во многих других, прежде всего прирейнских, городах Германии проходят традиционные карнавальные шествия.