Пострадавший при обрушении в строящемся доме в Ижевске находится в тяжелом состоянии

ИЖЕВСК, 24 февраля. /ТАСС/. Рабочий, который пострадал при обрушении лестничного марша в строящемся доме в Ижевске, находится в тяжелом состоянии. Он получил травму черепа и позвоночника, сообщил в понедельник ТАСС глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

"На одной из стройплощадок города сегодня произошло ЧП, обвалился лестничный пролет в строящемся доме. Пострадали двое рабочих. К сожалению, одного из них спасти не удалось, второй, 20-летний рабочий, доставлен в РКБ с травмой черепа и позвоночника в тяжелом состоянии. Медики проводят все необходимые реанимационные мероприятия, пострадавший под постоянным наблюдением врачей", - сказал он.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Удмуртии, обрушение лестничного марша с пятого по первый этаж произошло в понедельник днем в строящемся жилом комплексе по адресу: город Ижевск, Воткинское шоссе, дом 43. В результате обрушения строительными конструкциями придавило двух рабочих. По предварительной информации, на объекте по указанному строительному адресу возводится жилое здание на 17 этажей.

Разбирая завалы, сотрудники МЧС обнаружили двоих рабочих, один из которых скончался на месте, второго госпитализировали. Следственное управления СК РФ по Удмуртии возбудило уголовное дело по факту инцидента, оно расследуется по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ").