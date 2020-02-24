Генконсульство России выясняет гражданство пострадавших в Фолькмарзене

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ во Франкфурте-на-Майне выясняет вместе с правоохранительными органами германской земли Гессен гражданство пострадавших в результате инцидента в городе Фолькмарзен. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении диппредставительства России.

"Генеральное консульство РФ во Франкфурте-на-Майне находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Гессена на предмет установления гражданства пострадавших в результате совершенного преступления", - отметили в российской дипмиссии.

Инцидент произошел около 16:30 мск. По данным очевидцев, водитель серебристого Mercedes объехал ограждения, умышленно направил машину на людей и надавил на газ. Автомобиль успел проехать несколько десятков метров в толпе, пока не остановился.

По предварительным данным, погибших нет. Полиция ФРГ сейчас допрашивает подозреваемого. Как пишет портал Focus Online, речь идет о 29-летнем местном жителе - гражданине Германии.

Власти Гессена в связи с происшедшим отменили все карнавальные празднества в регионе. 24 февраля в Германии - так называемый "розовый понедельник", когда во многих городах Германии, включая Фолькмарзен, проходят традиционные карнавальные шествия.