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Генпрокуратура в ФРГ после ЧП в Фолькмарзене открыла дело по подозрению в попытке убийства

Пострадали более 30 человек, в том числе дети

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура во Франкфурте-на-Майне после наезда автомобиля на группу людей в городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен) возбудила дело по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель ведомства Александер Бадле.

"Мы ведем расследование по всем направлениям", - отметил он.

Инцидент произошел около 16:30 мск. По словам очевидцев, водитель серебристого автомобиля объехал ограждения, умышленно направил машину на группу людей на карнавале в Фолькмарзене и надавил на газ. Автомобиль проехал несколько десятков метров в толпе, пока не остановился. Пострадали более 30 человек, в том числе дети.

Полиция ФРГ сейчас допрашивает подозреваемого. Как пишет портал Focus Online, речь идет о 29-летнем местном жителе, гражданине Германии. В поле зрения правоохранительных органов ФРГ как потенциально опасный исламист или экстремист он не попадал.

Теги
Германия
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В полиции заявили, что водитель умышленно направил машину на людей в Фолькмарзене
Около 30 человек пострадали
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