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Минобороны РФ опровергает сообщения об ударах ВКС в Идлибе в понедельник

В оборонном ведомстве заявили, что информация британской НПО является преднамеренным информационным вбросом

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ назвала вбросом сообщения о нанесении Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб в понедельник. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Сообщения, распространяемые расположенной в Великобритании так называемой "Сирийской обсерваторией по правам человека" о якобы нанесении 24 февраля с. г. ВКС России ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара провинции Идлиб не соответствует действительности. Самолеты ВКС России 24 февраля 2020 года в указанных районах боевых задач не выполняли", - сообщает Минобороны.

Информация британской НПО является "преднамеренным информационным вбросом", отмечает российское оборонное ведомство.

В ходе брифинга в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что российскими военными и их союзниками продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года. Так, в минувшие сутки состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту в провинции Хасеке. Российские военные провели патрулирования в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке. "Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий", - отметил он. Также продолжается воздушное патрулирования силами российской армейской авиации.

Вместе с тем, по данным руководителя Центра, на территории идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 26 обстрелов.

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