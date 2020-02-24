СМИ: власти Турции арестовали капитана самолета, совершившего аварийную посадку в Стамбуле

АНКАРА, 24 февраля. /ТАСС/. Турецкий суд санкционировал арест капитана самолета, совершившего аварийную посадку в начале февраля в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен. Об этом сообщил в понедельник телеканал NTV.

По его данным, прокуратура потребовала взять под ареста капитана воздушного судна Махмуда Арсалана, поскольку он обвиняется в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших.

Пассажирский самолет Boeing 737 5 февраля во время посадки в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего развалился на три части и загорелся. На его борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, три человека погибли. Принадлежащий авиакомпании Pegasus Airlines лайнер совершал рейс из Измира.