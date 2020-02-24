Вдова Коби Брайанта подала иск против компании, владевшей разбившимся вертолетом

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Вдова пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта Ванесса обвинила компанию Island Express, владевшую вертолетом, при катастрофе которого погиб ее муж, в причинении смерти в результате халатности. Об этом сообщила в понедельник газета Los Angeles Times.

По ее данным, соответствующая исковая жалоба подана адвокатами Ванессы Брайант в Высший суд округа Лос-Анджелес. В ней указывается, что крушение вертолета произошло по вине пилота Ары Зобаяна, который "проявил халатность" при управлении транспортным средством. По мнению истцов, ответственность за действия пилота полностью лежит на компании. Газета не уточняет, какую сумму истцы намерены взыскать с Island Express.

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.