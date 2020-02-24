Полиция проверяет информацию о драке между посетителем и охранником ресторана в Подольске

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Полиция Подмосковья начала проверку после появления в интернете информации о бое без правил в присутствии сотрудников полиции, произошедшем у ресторана "Остров сокровищ" в Подольске между охранником этого заведении и посетителем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"По факту инцидента, произошедшего между охранником одного из ресторанов и его посетителем в подмосковном Подольске, начата проверка", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Ранее на Telegram-канале Mash появился видеоролик, снятый около ресторана "Остров Сокровищ" в Подольске. На этом видео видно, как дерутся двое мужчин. В какой-то момент один из них одерживает верх в схватке и начинает избивать лежащего на земле оппонента руками и ногами под крики толпы. Из пояснений в ролику ясно, что один из этих мужчин - охранник ресторана. Его оппонент - участник посиделок компании друзей, которая поссорилась с данным охранником. Они вышли на улицу и решили подраться один на один.

Кроме того, на видеозаписи видно, что за дракой с момента ее начала наблюдают полицейские, однако предпочитают не вмешиваться в события.