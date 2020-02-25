В Перу 12 человек погибли в результате столкновения двух автобусов

ТАСС, 25 февраля. По меньшей мере 12 человек стали жертвами ДТП с участием двух автобусов, которое произошло на юге Перу. Об этом в понедельник сообщила администрация региона Арекипа, в котором произошло столкновение.

"В результате аварии, произошедшей в районе Ла Хойя, погибли 12 человек и 68 получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter властей.

По данным перуанской газеты La República, столкновение двух автобусов произошло в понедельник днем на участке Панамериканского шоссе. Все раненые были доставлены в ближайшие больницы. Власти начали расследование.