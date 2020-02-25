{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На юге Таиланда 10 человек пострадали при взрыве заминированного мотоцикла

После взрыва злоумышленники устроили стрельбу

БАНГКОК, 25 февраля. /ТАСС/. Десять человек, в том числе помощник главы района и три студента, получили ранения в результате взрыва установленной на мотоцикле бомбы в южной провинции Таиланда Сонгхла. Об этом во вторник сообщила газета Bangkok Post.

Самодельная бомба, установленная на мотоцикл, припаркованный на обочине одной из дорог, была приведена в действие, когда пикап с помощником главы района Саба Йой и тремя добровольцами сил самообороны проезжал мимо. В результате взрыва пострадали четыре человека, которые находились в автомобиле, а также три студента и три местных жителя, которые оказались свидетелями происшествия.

После взрыва злоумышленники, число которых не установлено, вышли из засады и обстреляли находившихся в автомобиле людей, добровольцы сил безопасности открыли ответный огонь. Позже нападавшие скрылись с места происшествия. Стражи порядка предполагают, что инцидент может быть местью за ликвидацию пяти предполагаемых боевиков во время перестрелки с сотрудниками службы безопасности в провинции Наратхиват, которая произошла в воскресенье. Подозреваемые могли быть членами группировки, которая в 2004 году похитила оружие из 4-го учебного батальона, поскольку на месте перестрелки были обнаружены штурмовые винтовки М16, похищенные 16 лет назад.

Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда с 2004 года. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. За время конфликта в регионе в результате 20,5 тыс. инцидентов погибли более 7 тыс. человек, пострадали 13,2 тыс. человек.

Теги
Таиланд
Реклама на ТАСС
В Перу 12 человек погибли в результате столкновения двух автобусов
Травмы получили 68 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС