На юге Таиланда 10 человек пострадали при взрыве заминированного мотоцикла

БАНГКОК, 25 февраля. /ТАСС/. Десять человек, в том числе помощник главы района и три студента, получили ранения в результате взрыва установленной на мотоцикле бомбы в южной провинции Таиланда Сонгхла. Об этом во вторник сообщила газета Bangkok Post.

Самодельная бомба, установленная на мотоцикл, припаркованный на обочине одной из дорог, была приведена в действие, когда пикап с помощником главы района Саба Йой и тремя добровольцами сил самообороны проезжал мимо. В результате взрыва пострадали четыре человека, которые находились в автомобиле, а также три студента и три местных жителя, которые оказались свидетелями происшествия.

После взрыва злоумышленники, число которых не установлено, вышли из засады и обстреляли находившихся в автомобиле людей, добровольцы сил безопасности открыли ответный огонь. Позже нападавшие скрылись с места происшествия. Стражи порядка предполагают, что инцидент может быть местью за ликвидацию пяти предполагаемых боевиков во время перестрелки с сотрудниками службы безопасности в провинции Наратхиват, которая произошла в воскресенье. Подозреваемые могли быть членами группировки, которая в 2004 году похитила оружие из 4-го учебного батальона, поскольку на месте перестрелки были обнаружены штурмовые винтовки М16, похищенные 16 лет назад.

Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда с 2004 года. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. За время конфликта в регионе в результате 20,5 тыс. инцидентов погибли более 7 тыс. человек, пострадали 13,2 тыс. человек.