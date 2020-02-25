Житель Красноярска выкинул с пятого этажа той-терьера

КРАСНОЯРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Житель Красноярска выкинул из окна на пятом этаже собаку породы той-терьер, которая принадлежала его матери. Об этом ТАСС сообщили в городском управлении полиции.

"Инцидент произошел в Свердловском районе Красноярска. Как поясняет сам мужчина, он спал, собака его укусила, и он, не разобравшись в случившемся и разозлившись, выбросил ее из окна с пятого этажа. Той-терьер принадлежал матери мужчины", - рассказали в полиции.

По словам собеседника агентства, собака жива, ее хозяйка сразу же отвезла в ветеринарную клинику. Сейчас полиция проводит проверку и ждет заключения ветеринаров для принятия процессуального решения.