{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Житель Красноярска выкинул с пятого этажа той-терьера

Собака осталась жива, она принадлежит матери мужчины

КРАСНОЯРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Житель Красноярска выкинул из окна на пятом этаже собаку породы той-терьер, которая принадлежала его матери. Об этом ТАСС сообщили в городском управлении полиции.

"Инцидент произошел в Свердловском районе Красноярска. Как поясняет сам мужчина, он спал, собака его укусила, и он, не разобравшись в случившемся и разозлившись, выбросил ее из окна с пятого этажа. Той-терьер принадлежал матери мужчины", - рассказали в полиции.

По словам собеседника агентства, собака жива, ее хозяйка сразу же отвезла в ветеринарную клинику. Сейчас полиция проводит проверку и ждет заключения ветеринаров для принятия процессуального решения.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Суд оставил под стражей экс-чиновника Минпромторга, подозреваемого в махинациях с лесом
Под стражей Владимир Потапкин будет находится до 18 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС