20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве у предпринимателя из сейфа украли украшения, монеты и часы на 1 млн рублей

Инцидент произошел на Сходненской улице

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Неизвестный украл из сейфа в квартире предпринимателя на северо-западе Москвы ювелирные украшения, три монеты царской эпохи и наручные часы общей стоимостью более 1 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, сообщение о краже из квартиры на улице Сходненской в доме 16 поступило 24 февраля от индивидуального предпринимателя. "Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру, где из сейфа похитил принадлежащие заявителю ювелирные изделия, три нумизматические монеты царской эпохи, наручные часы. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Уфе из-за задымления в гостинице эвакуировали 80 человек
Пострадавших нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС