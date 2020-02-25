В Москве у предпринимателя из сейфа украли украшения, монеты и часы на 1 млн рублей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Неизвестный украл из сейфа в квартире предпринимателя на северо-западе Москвы ювелирные украшения, три монеты царской эпохи и наручные часы общей стоимостью более 1 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, сообщение о краже из квартиры на улице Сходненской в доме 16 поступило 24 февраля от индивидуального предпринимателя. "Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру, где из сейфа похитил принадлежащие заявителю ювелирные изделия, три нумизматические монеты царской эпохи, наручные часы. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").