20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем

Пострадавших нет

ХАБАРОВСК, 25 февраля. /ТАСС/. Сход 18 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь, произошел в Амурской области во вторник. Пострадавших нет, причины происшествия выясняются, сообщается на сайте РЖД.

"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.

По информации РЖД, нарушен габарит обоих путей, отсутствует напряжение в контактной сети второго пути.

В сообщении РЖД отмечается, что для ликвидации последствий происшествия на место аварии отправлены восстановительные поезда со станций Облучье, Бурея и Биробиджан.

По данным РЖД, ожидается задержка пассажирских поездов №7 и №8 Владивосток - Новосибирск и Новосибирск - Владивосток, а также №99 Владивосток - Москва.

В новость внесена правка (10:53 мск) - уточняется регион в заголовке и первом абзаце

Теги
РоссияХабаровский край
Реклама на ТАСС
Жителя Ульяновской области приговорили к 9 годам колонии за покушение на убийство ребенка
Он нанес двухлетней девочке более 20 ударов руками, вилкой и ножом в жизненно важные органы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС