В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем

ХАБАРОВСК, 25 февраля. /ТАСС/. Сход 18 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь, произошел в Амурской области во вторник. Пострадавших нет, причины происшествия выясняются, сообщается на сайте РЖД.

"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.

По информации РЖД, нарушен габарит обоих путей, отсутствует напряжение в контактной сети второго пути.

В сообщении РЖД отмечается, что для ликвидации последствий происшествия на место аварии отправлены восстановительные поезда со станций Облучье, Бурея и Биробиджан.

По данным РЖД, ожидается задержка пассажирских поездов №7 и №8 Владивосток - Новосибирск и Новосибирск - Владивосток, а также №99 Владивосток - Москва.

В новость внесена правка (10:53 мск) - уточняется регион в заголовке и первом абзаце