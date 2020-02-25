Бастрыкин поставил на контроль дело о попытке убийства мальчика подростком в Мурманске

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить условия жизни 15-летнего подростка, обвиняемого в покушении на убийство 11-летнего ребенка в Кандалакше (Мурманская область), а также работу органов профилактики и правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
По ее словам, СМИ ранее сообщали, что четыре года назад подросток уже утопил 8-летнего ребенка, но избежал ответственности в силу возраста. Соседи рассказывают, что бездействовали все: родители, школа, контролирующие органы.
"Председатель Следственного комитета дал указание руководству следственного управления по Мурманской области в рамках расследования досконально выяснить причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления, проверить условия его жизни, отношения в семье и школе. Также глава ведомства потребовал дать оценку действиям (бездействию) сотрудников профильных служб и правоохранительных органов, обязанных осуществлять контроль за несовершеннолетними, совершившими противоправные действия", - отметила Петренко.
Также Бастрыкин поручил провести проверку по ранее совершенному подростком преступлению.
По данным следствия, 21 февраля несовершеннолетний 2004 года рождения напал на 11-летнего мальчика, избил, пытался задушить, а когда потерпевший потерял сознание, закопал его в снег практически без одежды. Ребенка обнаружили взрослые и спасли его, оказав помощь на месте и вызвав скорую. Мальчика доставили в больницу Кандалакши, оказали квалифицированную медицинскую помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает, он находится дома с родителями. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, обвиняемый подросток арестован.