Бастрыкин поставил на контроль дело о попытке убийства мальчика подростком в Мурманске

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить условия жизни 15-летнего подростка, обвиняемого в покушении на убийство 11-летнего ребенка в Кандалакше (Мурманская область), а также работу органов профилактики и правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, СМИ ранее сообщали, что четыре года назад подросток уже утопил 8-летнего ребенка, но избежал ответственности в силу возраста. Соседи рассказывают, что бездействовали все: родители, школа, контролирующие органы.