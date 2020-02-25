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Жителя Ульяновской области приговорили к 9 годам колонии за покушение на убийство ребенка

Он нанес двухлетней девочке более 20 ударов руками, вилкой и ножом в жизненно важные органы

УЛЬЯНОВСК, 25 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил жителя рабочего поселка Мулловка в Ульяновской области к 9 годам колонии за покушение на убийство двухлетней девочки. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник следственным управлением СК РФ по региону.

"Собранные следственным отделом по Заволжскому району города Ульяновска СУ СК по Ульяновской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему жителю рабочего поселка Мулловка Ульяновской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"), 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") <...> Осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.

По данным следственного управления, ночью 30 августа 2019 года в доме на улице Некрасова в рабочем поселке Мулловка осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес двухлетней девочке более 20 ударов руками, вилкой и ножом в жизненно важные органы. Ребенок был госпитализирован и благодаря своевременно оказанной медицинской помощи остался жив. При задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции.

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