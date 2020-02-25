Экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву продлили домашний арест

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы еще на один месяц продлил срок домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, обвиняемому в хищении средств компании "Роснефть". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Басманный районный суд продлил срок домашнего ареста Ишаеву Виктору Ивановичу на срок до 12 месяцев, то есть до 28 марта", - сказала представитель пресс-службы суда. Экс-губернатор находится под домашним арестом с конца марта прошлого года.

Уголовное дело Ишаева, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ, связано с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО "НК "Роснефть", где он был вице-президентом в 2013-2018 годах.

По версии следствия, в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании он обеспечил заключение договоров с принадлежащей ему коммерческой организацией на аренду по завышенной стоимости помещения площадью свыше 280 кв. метров для нужд представительства компании в Хабаровском крае.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщал ТАСС, что материалы по Ишаеву правоохранителям передала служба безопасности компании.

Вину Ишаев не признает. Как сообщал его адвокат Павел Зайцев, дочь Ишаева выплатила "Роснефти" более 5,7 млн рублей в счет возмещения возможного ущерба.

Ишаев в 1991 году стал первым губернатором Хабаровского края, в 2009 году был назначен полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012-2013 годах занимал должность министра по развитию Дальнего Востока.