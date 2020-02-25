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Поваленные ветром деревья повредили несколько автомобилей в Волгограде

Информация о пострадавших горожанах в МЧС не поступала

ВОЛГОГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Минувшей ночью несколько автомобилей оказались повреждены в Волгограде из-за упавших во время бури деревьев. Об этом сообщили ТАСС во вторник в администрации города.

"Несколько деревьев упали на автомобили, припаркованные на придомовых территориях - подобные случаи зафиксированы в Дзержинском, Центральном и других районах", - сказала представитель мэрии Волгограда.

Она не уточнила, сколько именно таких случаев зафиксировано. По данным ГУ МЧС по региону, сообщений о пострадавших из-за усиления ветра на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы не поступало.

"Сотрудники дорожных и коммунальных служб совместно с управляющими компаниями в настоящее время собирают и вывозят поломанные ветви сухих деревьев, поваленных шквалистым ветром. Ухудшение погодных условий произошло в ночь на 25 февраля - по сообщению волгоградского гидрометцентра, скорость порывов ветра на территории Волгограда достигала 20 м/с", - добавила собеседник агентства.

По информации синоптиков, сильный ветер в Волгограде сохранится до конца суток. В настоящее время в Волгограде плюс 2 градуса, пасмурно, скорость ветра около 10 м/сек.

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РоссияВолгоградская область
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