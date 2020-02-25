В Махачкале горит офисное здание и торговый павильон

МАХАЧКАЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Офисное и торговое здания горят в разных районах Махачкалы, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС России по Дагестану.

"На проспекте Петра Первого возник пожар в офисном здании магазина "АС Престиж". Здание девятиэтажное, горит обшивка между 3-м и 4-м этажами. Предварительная площадь пожара - 300 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Идет распространение пожара по наружной обшивке до 9-го этажа", - сказал представитель ведомства.

По его словам, еще один пожар возник в торговом павильоне около ТЦ "Пассаж" на улице Магомеда Ярагского. "По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Обстановка уточняется", - сообщил собеседник агентства.