20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Махачкале горит офисное здание и торговый павильон

Предварительная площадь возгорания в офисном здании составляет 300 кв. м
© МЧС РФ

МАХАЧКАЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Офисное и торговое здания горят в разных районах Махачкалы, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС России по Дагестану.

"На проспекте Петра Первого возник пожар в офисном здании магазина "АС Престиж". Здание девятиэтажное, горит обшивка между 3-м и 4-м этажами. Предварительная площадь пожара - 300 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Идет распространение пожара по наружной обшивке до 9-го этажа", - сказал представитель ведомства.

По его словам, еще один пожар возник в торговом павильоне около ТЦ "Пассаж" на улице Магомеда Ярагского. "По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Обстановка уточняется", - сообщил собеседник агентства.

Теги
РоссияДагестан
Реклама на ТАСС
Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Москве
Инцидент произошел на улице Герасима Курина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС