Новгородский экс-полицейский признал вину в пьяном ДТП со смертельным исходом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 февраля. /ТАСС/. Новгородский районный суд во вторник начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего полицейского, который, по версии следствия, стал виновником ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими. Вину в совершении преступления подсудимый признал, сообщил журналистам перед началом заседания старший помощник прокурора Великого Новгорода Алексей Фроловичев.

"Новгородский районным судом принято к рассмотрению уголовного дела в отношении Сергея Мудла, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ. Вину в совершении преступления подсудимый признал", - сказал Фроловичев.

ДТП произошло на Сырковском шоссе в Великом Новгороде летом прошлого года. По версии следствия, на тот момент действующий сотрудник полиции находился пьяным за рулем автомобиля. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в "Ниву". В результате аварии пассажир "Нивы", 56-летняя женщина, погибла на месте происшествия, двоих детей с разными травмами доставили в больницу, водитель "Нивы" получил ушибы.

В ходе заседания экс-полицейский признал вину. "Полностью признаю себя виновным. Хочу просить прощения, в содеянном раскаиваюсь полностью", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Новгородской области, в июне 2019 года полицейского уволили из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.