Суд арестовал петербуржца, похитившего телефон у "Человека-паука"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Андрея Пегова, похитившего мобильный телефон у аниматора в костюме "Человека-паука". Об этом журналистам во вторник сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Пегов, находясь на четвертом этаже ТРЦ "Заневский Каскад", из корыстных побуждений открыто похитил телефон Apple iPhone 8+ у "Человека-паука". ​​"Человек-паук" и "Робот Бамблби" проводили благотворительную анимационно-развлекательную программу в ТРЦ, используя для этого колонку и телефон", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Задержать злоумышленника удалось охраннику торгово-развлекательного центра.