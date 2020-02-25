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Суд арестовал петербуржца, похитившего телефон у "Человека-паука"

Задержал злоумышленника охранник торгово-развлекательного центра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Андрея Пегова, похитившего мобильный телефон у аниматора в костюме "Человека-паука". Об этом журналистам во вторник сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Пегов, находясь на четвертом этаже ТРЦ "Заневский Каскад", из корыстных побуждений открыто похитил телефон Apple iPhone 8+ у "Человека-паука". ​​"Человек-паук" и "Робот Бамблби" проводили благотворительную анимационно-развлекательную программу в ТРЦ, используя для этого колонку и телефон", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Задержать злоумышленника удалось охраннику торгово-развлекательного центра.

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