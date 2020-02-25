В Саратове экс-главу УК осудили на 2 года за гибель мужчины, на которого с крыши упал лед

САРАТОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего генерального директора управляющей компании за гибель пенсионера, на которого упала глыба льда с нечищеной крыши дома в Саратове. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"Бывший директор управляющей компании признан виновным по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека")", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Уточняется, что управляющая компания оказывала услуги по обслуживанию ряда зданий. При этом мер по очистке крыш зданий не предпринималось, в результате в марте 2019 года с крыши трехэтажного дома на улице Московской на 77-летнего пенсионера упала ледяная глыба. Очевидцы произошедшего вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение лечебного учреждения, однако полученная травма оказалась несовместимой с жизнью, в тот же день мужчина умер.

Кроме того, 19 марта с крыши двухэтажного дома, который обслуживала та же компания, упал лед на 48-летнюю женщину. У пострадавшей была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и другие травмы, ее госпитализировали.

Суд приговорил бывшего директора управляющей компании к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен иск потерпевших на общую сумму 800 тыс. рублей.