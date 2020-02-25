Жительница Череповца бросила полуторагодовалого сына в ТЦ

ВОЛОГДА, 25 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело об оставлении в опасности в отношении жительницы Череповца, которая вечером 23 февраля оставила своего полуторагодовалого сына одного в торговом центре. Как сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Вологодской области, ребенка нашли сотрудники полиции.

"Следственным отделом по г. Череповец СУ СК России по Вологодской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оставление в опасности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 23 февраля женщина 1987 года рождения, находясь под действием алкоголя, оставила своего полуторагодовалого сына одного в торговом центре в Череповце. После полуночи 24 февраля ребенка нашли сотрудники полиции.

Следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье.