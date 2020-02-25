Россияне не пострадали в результате происшествия в Фолькмарзене

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Россиян среди пострадавших в результате наезда автомобиля на участников карнавала в городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен) нет. Об этом сообщили во вторник журналистам в посольстве России в Германии.

"По информации полиции Гессена, российские граждане в результате происшествия в Фолькмарзене не пострадали", - отметили в диппредставительстве.

Инцидент произошел около 16:45 мск. По словам очевидцев, водитель серебристого автомобиля объехал ограждения, умышленно направил машину на группу людей на карнавале в Фолькмарзене и надавил на газ. Автомобиль проехал несколько десятков метров в толпе, пока не остановился. Подозреваемый - 29-летний местный житель - был задержан на месте. В поле зрения правоохранительных органов ФРГ как потенциально опасный исламист или экстремист он не попадал. Генпрокуратура возбудила дело по подозрению в покушении на убийство.

В результате инцидента пострадали более 50 человек, в том числе 18 детей. Не менее 35 остаются в больнице.