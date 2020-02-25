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В Махачкале ликвидировали открытое горение в офисном здании

Ранее пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пожарные потушили открытое горение, возникшее во вторник в офисном здании на проспекте Петра Первого в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 12:50 - локализация пожара на площади 1 тыс. кв. м, в 13:32 - ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар возник в девятиэтажном офисном здании магазина "АС Престиж" в Махачкале. Изначально площадь возгорания составляла 300 кв. м. Горели третий и четвертый этажи, но огонь распространился по наружной обшивке до 9-го этажа. Пострадавших нет.

Теги
РоссияДагестан
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