Полицейские в Подмосковье в ходе спецоперации изъяли около 30 кг наркотиков

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Полицейские в рамках комплексной профилактической операции "Наркопритон", продолжавшейся с 3 по 12 февраля в Подмосковье, изъяли около 30 кг наркотиков. Об этом ТАСС сообщила во вторник начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Из незаконного оборота изъято около 30 кг наркотических средств и психотропных веществ, среди которых героин, гашиш, амфетамин, кокаин", - сказала она.

По словам Петровой, в мероприятиях приняли участие более 3 тыс. полицейских, которые выявили 115 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. "В результате проведения спецоперации было возбуждено 13 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 232 УК РФ ("Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов")", - добавила она.