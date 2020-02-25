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Пожарные ликвидировали возгорание в офисном здании в Махачкале

Его площадь составила 1 тыс. кв. м

МАХАЧКАЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в офисном здании в Махачкале, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану.

"В 14:30 мск [объявлена] полная ликвидация пожара на площади 1 тыс. кв. м в офисном здании "АС Престиж", - сообщил представитель МЧС.

Во вторник в Махачкале произошло два крупных пожара: в офисном здании на проспекте Петра I и в торговом павильоне на улице Магомеда Ярагского.

Пожар в торговом павильоне перекинулся на крышу здания торгового центра, в котором он расположен. Его тушение еще продолжается.

Теги
РоссияДагестан
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