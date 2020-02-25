Экс-сотрудника чувашской колонии приговорили к обязательным работам за побег заключенного

ТАСС, 25 февраля. Суд приговорил бывшего сотрудника исправительной колонии (ИК) в Чувашии к обязательным работам за побег заключенного. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник следственным управлением СК РФ по республике.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Ему назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ", - отмечается в сообщении.

По информации следственного управления, 16 июля прошлого года сотрудник колонии, ответственный за соблюдение осужденными режима отбывания наказания, разрешил мужчине, отбывающему наказание в виде 10 лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью и грабежи, сходить в киоск по продаже лотерейных билетов. В результате осужденный совершил побег. Задержать мужчину удалось ночью 17 июля 2019 года на территории Новочебоксарска.

То, что побег стал следствием халатности со стороны сотрудника колонии, удалось выявить благодаря совместной работе следственного управления СК РФ по Чувашии и сотрудников прокуратуры.

Ранее осужденный уже был признан виновным по ч. 1 ст. 313 УК РФ ("Побег из места лишения свободы"). С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору суда ему назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.