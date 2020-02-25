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У северного побережья Тайваня произошло землетрясение

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали

ТАСС, 25 февраля. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано во вторник у северного побережья Тайваня (КНР). Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова, зарегистрировавшее подземные толчки в 19:14 по местному времени (14:14 мск).

Эпицентр землетрясения располагался примерно в 52 км к юго-западу от уезда Илань, где проживают более 454 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Остров Тайвань с населением 23 млн человек расположен в сейсмически активной зоне близ крупного тектонического разлома на дне Тихого океана. Землетрясения там происходят регулярно.

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Китай
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