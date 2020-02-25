СК проверит данные о смерти пожилой женщины во время операции в Москве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Следователи проверяют опубликованную в СМИ информацию о смерти пожилой женщины во время операции в клинике в Москве. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе столичного Главного следственного управления СК РФ.

"По фактам, изложенным в средствах массовой информации, следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве организовано проведение доследственной проверки. Из информационного сообщения следует, что женщина была доставлена в одну из московских клиник для проведения операции, во время которой она скончалась", - сообщили в ГСУ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.