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Суд в Москве арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

В СК сообщили, что в настоящее время устанавливаются непосредственный исполнитель убийства, а также организаторы и заказчики
Здание Басманного суда Москвы Александра Мудрац/ТАСС
Описание
Здание Басманного суда Москвы
© Александра Мудрац/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца уроженца Цхинвала Каху Газзаева, обвиняемого в причастности к убийству Вячеслава Иванькова, известного как вор в законе по прозвищу Япончик. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Выслушав мнения сторон, суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Кахе Газзаеву, обвиняемому по ч. 2 ст. 105 ("Убийство по предварительному сговору") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконное хранение оружие") УК РФ. По версии следствия, он причастен к убийству Иванькова", - зачитал решение судья. По его словам, обвинение в причастности к убийству Иванькова Газзаеву предъявили 25 февраля на основании показаний свидетеля Ованесовой, также осужденной и ныне отбывающей наказание.

В Следственном комитете сообщили, что Газзаев предоставил соучастникам винтовку для убийства Иванькова, лично участвовал в ее перевозке и хранении. В момент убийства он наблюдал за прилегающей к месту преступления территорией. В СК добавили, что в настоящее время устанавливаются непосредственный исполнитель убийства, организаторы и заказчики.

Ранее по делу об убийстве Иванькова Басманный суд Москвы арестовал до 5 апреля Муртаза Шаданию. Следствие считает, что он наблюдал за жертвой, чтобы выбрать место убийства, а также перевез в Москву оружие для убийства.

Иваньков был убит вечером 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе. В него выстрелили из снайперской винтовки Дегтярева из припаркованного автомобиля.

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