В Махачкале ликвидировали открытое горение в ТЦ "Пассаж"

"В 15:23 ликвидировано открытое горение на площади 2,5 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Пассаж" в Махачкале, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

В 14:35 мск была объявлена локализация пожара в торговом центре. Тушению пожара мешал сильный ветер, а также отсутствие подъезда к месту возгорания с одной стороны. Жертв и пострадавших нет, причины возгорания выясняются.

Трехэтажный торговый центр "Пассаж" расположен на улице Магомеда Ярагского - одной из самых оживленных в центре Махачкалы. В основном в нем расположены магазины одежды и аксессуаров.

Во вторник в Махачкале произошло два крупных пожара: в офисном здании на проспекте Петра I и в торговом павильоне на улице Магомеда Ярагского. Первый из них потушили на площади 1 тыс. кв. м. Пожар в торговом павильоне перекинулся на крышу здания торгового центра, в котором он расположен.