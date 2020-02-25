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В Ростовской области 17-летняя девушка пострадала в конфликте полицейского и таксиста

Сотрудника полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудник полиции во время конфликта с таксистом в городе Новошахтинске Ростовской области несколько раз выстрелил из травматического оружия, одна из пуль попала в 17-летнюю девушку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

"В дежурную часть УТ МВД России по СКФО поступила информация, о том, что в Новошахтинске в результате словесного конфликта один из участников произвел несколько выстрелов. Установлено, что сотрудник транспортной полиции, управляя своим автомобилем, вступил в конфликт с водителем такси, в ходе которого совершил несколько выстрелов из травматического оружия. В результате стрельбы одна из пуль рикошетом попала в 17-летнюю пассажирку такси", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе дальнейшего разбирательства полицейский отказался от медицинского освидетельствования, он отстранен от исполнения обязанностей. "В настоящее время сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей и будет уволен из органов внутренних дел. Если его вина подтвердится, он понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - заключили в ведомстве.

Теги
РоссияРостовская область
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