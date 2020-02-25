Арестованные в Крыму украинские моряки вышли на свободу

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Четверо украинских моряков, задержанных 15 февраля при незаконной ловле рыбы в российской акватории Азовского моря и арестованных за неповиновение законным требованиям ФСБ, отпущены, сообщила ТАСС во вторник уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк.

"Всех четверых рыбаков украинских выпустили сегодня ночью в 00:00 мск. <…> Срок исчислялся им с момента вынесения решения судом. Насколько я знаю, претензий они не имели никаких. У них есть мой номер телефона, но ко мне они не обращались, значит, в помощи не нуждаются. Где они сейчас находятся, я не знаю", - сообщила она.

15 февраля пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым сообщила, что российские пограничники задержали в западной части Азовского моря у берегов Крымского полуострова маломерное судно. На борту находились четверо граждан Украины без документов, удостоверяющих личности. Капитан не выполнил требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться. После задержания судна в ходе проверки был обнаружен улов - 290 экземпляров камбалы-калкан. Все члены экипажа признали факт незаконного вылова рыбы.

Керченский городской суд 16 февраля арестовал четверых украинцев на десять суток. Они признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей"). По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении.