Автомобиль сбил четырех пешеходов на юге Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на юге Петербурга, один из них выехал на тротуар и сбил четырех пешеходов, среди которых двое детей, сообщили журналистам в пресс-службе отдела пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"25 февраля во Фрунзенском районе Петербурга на Дунайском проспекте у дома 33, корпус 1, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. От удара один автомобиль выехал на пешеходный переход и сбил четырех человек, двое из них дети. Пострадали два ребенка 12 и 14 лет, [они находятся] в состоянии средней степени тяжести. Женщина 33-х лет доставлена также в состоянии средней степени тяжести в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, мужчина на вид 60-65 лет в крайне тяжелом состоянии также доставлен в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.