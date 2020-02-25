20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Автомобиль сбил четырех пешеходов на юге Петербурга

Среди них есть дети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на юге Петербурга, один из них выехал на тротуар и сбил четырех пешеходов, среди которых двое детей, сообщили журналистам в пресс-службе отдела пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"25 февраля во Фрунзенском районе Петербурга на Дунайском проспекте у дома 33, корпус 1, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. От удара один автомобиль выехал на пешеходный переход и сбил четырех человек, двое из них дети. Пострадали два ребенка 12 и 14 лет, [они находятся] в состоянии средней степени тяжести. Женщина 33-х лет доставлена также в состоянии средней степени тяжести в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, мужчина на вид 60-65 лет в крайне тяжелом состоянии также доставлен в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Суд в Петербурге взыскал с "Яндекс.Такси" 350 тыс. рублей компенсации по делу о ДТП
ДТП произошло 21 сентября 2018 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС