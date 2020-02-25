Суд по делу "Сети" в Петербурге перенесли на 26 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Заседание суда по делу террористической организации "Сеть" в отношении программиста Виктора Филинкова и промышленного альпиниста Юлия Бояршинова, которое должно было состояться в Петербурге во вторник, перенесли на 26 февраля. Об этом сообщил журналистам адвокат Филинкова Виталий Черкасов.

"Сегодня было техническое заседание. Было принято решение перенести рассмотрение на 11:00 26 февраля", - сказал Черкасов.

Изначально заседание должно было начаться в 15:00 мск, но, как заявили приставы журналистам, судьи Второго западного окружного военного суда не успели приехать в Петербург из Москвы, поэтому слушание переносится. Кроме того, на сегодняшнее заседание пришло около 200 человек, половина из которых не смогла зайти в зал суда, так как места не хватило. Оба фигуранта дела "Сети" из Петербурга обвиняются по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ.

Также в суд во вторник явился уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, которого провели в конвойное помещение для встречи с фигурантами. Подробности этой встречи не разглашаются. Как сообщил ТАСС Черкасов, ранее медики осмотрели его подзащитного, оформив рапорт с рекомендацией о госпитализации.

"Причиной стал выявленный посттравматический синдром у Филинкова <…> Однако мой доверитель отказался от того, чтобы заявлялось ходатайство о переносе заседаний в связи с возможной госпитализацией", - сказал адвокат.

О деле "Сети"

10 февраля по делу "Сети" в Пензе были осуждены Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурский и Пчелинцев были признаны виновными в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальные - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков. Пчелинцев был осужден на 18 лет колонии строгого режима, Шакурский - на 16 лет, Чернов - на 14 лет, Иванкин - на 13 лет, Кульков - на 10 лет, Куксов - на 9 лет колонии общего режима, Сагынбаев - на 6 лет колонии общего режима. Позднее адвокаты всех осужденных по делу "Сети" в Пензе обжаловали приговор суда.

Суд поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. По версии следствия, участники "Сети" разработали устав организации, проводили тренировки с использованием оружия, планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений для насильственного свержения государственного строя. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима.