Следствие смягчило обвинение экс-депутату, который был потерпевшим в деле Урлашова

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Следствие переквалифицировало обвинение бывшему депутату Ярославской областной думы Сергею Шмелеву - теперь он обвиняется в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ). Об этом ТАСС сообщил Михаил Каплин, адвокат экс-депутата, являвшегося потерпевшим в деле бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова.

В 2017 году Шмелеву было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему вменялось хищение 22 млн рублей бюджетных средств, которые учрежденная им фирма "Радострой" якобы получила за некачественные работы на объекте 2012 года в Ростове Ярославской области. Компания Шмелева проводила под дорогами сети водопровода и канализацию.

"Обвинение с самого начала соответствовало квалификации статьи "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности", но органы следствия вменяли более суровую статью. Сейчас уголовно-правовая оценка стала соответствовать фабуле обвинения, которое мы не признаем", - сказала Каплин.

Следственный комитет не комментирует ситуацию. Срок давности по ст. 159.4 УК РФ составляет шесть лет с момента совершения преступления. С 2017 года Шмелев находится под подпиской о невыезде.

По заявлению Шмелева в июле 2013 года в отношении занимавшего в то время пост мэра Ярославля Евгения Урлашова было возбуждено уголовное дело о покушении на получение взятки. В августе 2016 года Урлашов был приговорен к двенадцати с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в размере 60 млн рублей. В январе 2017 года Ярославский областной суд подтвердил приговор.