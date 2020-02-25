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СМИ: в Канаде самолет при попытке взлета выкатился за пределы ВПП

Два человека пострадали

ОТТАВА, 25 февраля. /ТАСС/. Небольшой пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при попытке вылететь из аэропорта города Драйден (провинция Онтарио, Канада). Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел вечером в понедельник. На борту самолета, модель которого не уточняется, находились восемь человек: шесть пассажиров и два члена экипажа. Двое из них получили травмы и были доставлены в больницу, но их жизни вне опасности.

О причинах происшествия не сообщается. Совет по безопасности на транспорте Канады уже оповещен о случившемся, но расследование инцидента еще не началось.

Теги
Канада
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