Пожар произошел на территории заброшенной фермы в Подмосковье

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел на территории заброшенной фермы в подмосковной деревне Нижнее Мячково, предварительно, на общей площади свыше 4 тыс. кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Нижнем Мячково на территории заброшенной фермы горят два ангара и деревянные поддоны на общей площади более 4 тыс. кв. метров", - сказал собеседник агентства. По его данным, огонь может распространиться, полностью охватив ангары и поддоны, хранящиеся на ферме.

В пресс-службе областного ГУ МЧС РФ подтвердили факт пожара. По информации главка, горят поддоны на площади 900 кв. метров. Их тушат 24 человека и шесть единиц техники, пострадавших нет.

В новость были внесены изменения (20:03 мск) — добавлены подробности по тексту